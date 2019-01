Nieuwjaarsfeest bij de KVLV Ook de mannen waren welkom Marc Colpaert

14 januari 2019

10u54 2

De Parochiezaal in de Bergstraat in Galmaarden was bijna te klein om alle genodigden een plaats te bieden voor het nieuwjaarsfeest van de KVLV Galmaarden. “Wij zijn echt heel blij dat we vandaag heel veel mensen mogen verwelkomen. Voor dit nieuwjaarsfeestje werden ook de mannen uitgenodigd”, vertelde voorzitter Rita Paindavain. Ze gingen van start met een aperitief en nadien kregen ze een lekkere vol-au-vent, als afsluiter was er koffie en taart. Het werd een groot en gezellig feest om het jaar goed van start te gaan. MCT