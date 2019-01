Nieuwe telefoonnummers voor gemeente en OCMW Dit vanaf 1 februari Marc Colpaert

25 januari 2019

Vanaf 1 februari zijn de diensten van het gemeentehuis en het Sociaal Huis (OCMW) te bereiken op een nieuw telefoonnummer. Vanaf dit jaar moeten de diensten van de gemeente en het OCMW volgens de wet samensmelten. Daarom dat vanaf 1 februari deze twee diensten op één gezamenlijke telefooncentrale geplaatst worden. Om die reden veranderen er dan heel wat nummers. Het centraal nummer voor het gemeentehuis wordt 054/89.04.00, voor de dienst Burgerzaken is dit 054/89.04.15. Wie naar het centraal nummer wil bellen voor het Sociaal Huis, draait vanaf 1 februari 054/89.04.70., voor de Thuisdiensten is dit 054/89.04.80. Voor de openingsuren en telefoonnummers van alle diensten gaat u best een kijkje nemen op de website van de gemeente Galmaarden.