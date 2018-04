Nieuwe reeks 'Start to Walk' 26 april 2018

Ter hoogte van het voetbalveld van SKO Vollezele begint komende zaterdag een nieuwe reeks 'Start to Walk'. Het gaat om een initiatief van de gemeente en wandelclub 'Parel van het Pajottenland' uit Vollezele. Acht zaterdagen lang trekken de deelnemers eropuit, telkens met een ander vertrekpunt. Deelnemen kost 20 euro. Meer informatie krijg je bij Bart De Luyck via sport@galmaarden.be, of 054/51.61.63. (MCT)