Nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld Marc Colpaert

10 januari 2019

10u06 5

Tijdens de eerste gemeenteraad van het jaar werden in Galmaarden de zes leden van de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld. Het waren: An Werts(N-VA), Michel De Bock(N-VA), Melissa Van Eesbeek(CD&V), Michael Souffriau(CD&V), Diane Mertens(CD&V) en Bart Marcoux(CD&V). Deze mensen zullen zich samen met voorzitter Kurt Penninck buigen over de sociale dossiers van de gemeente. De algemene zaken op sociaal vlak zullen dan weer beslist worden door de mensen van de gemeenteraad, dit omdat de diensten van het OCMW en de gemeente sinds dit jaar samen vloeien. MCT