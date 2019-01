Nieuwe Pauwel rijdt door de straten Ze gingen het meel halen om de broodjes te rollen Marc Colpaert

De kersverse Pauwel Yorick Dammekens trok op zaterdag voor de eerste keer met zijn bendeleden door de straten van Galmaarden op weg naar de Heetveldemolen in Tollembeek. Al meer dan 600 jaar wordt de traditie van de Pauwel in stand gehouden in Galmaarden. Volgens de legende van de pauwelviering deelde een witte ruiter ongeveer 637 jaar geleden, roggebroodjes uit aan de inwoners van Galmaarden. Zo werden deze mensen niet getroffen door de pest, een vreselijke ziekte waar toen heel wat mensen aan stierven in onze streek. Daarom rijdt er sindsdien elk jaar en telkens eind januari een witte ruiter - de Pauwel - door de straten van de gemeente. Als voorbereiding van dit feest trok de Pauwel nu met zijn bendeleden en hun sledde(kar) door de straten van Galmaarden. Ze gingen met de kar naar de Heetveldemolen om er het meel af te halen dat zal worden gebruikt om volgende week de pauwelbroodjes te rollen. MCT