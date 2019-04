Nieuwe kaatsploeg De Statiekloppers gaat van start Marc Colpaert

11 april 2019

Zopas werd ter hoogte van café Paulana in Galmaarden de nieuwe kaatsploeg ‘De Statiekloppers’ voorgesteld. Het was Nico Vander Putten die het initiatief nam, om samen met enkele vrienden deze kaatsploeg op te richten. “Wij mogen deze mooie sport zeker in het Pajottenland niet laten verloren gaan, daarom dat we vanaf nu gaan spelen in de veteranencompetitie ‘Beker van de Markvallei’ en dit samen met andere ploegen uit Galmaarden, Herne, Kokejane en Geraardsbergen”, aldus Nico. Op zondagvoormiddag 14 april spelen ze hun eerste wedstrijd ter hoogte van het station van Galmaarden tegen de kaatsploeg van café Spoor 3. Supporters zijn meer dan welkom.