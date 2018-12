Nieuwe job voor bijna ex-burgemeester Deneyer Hij gaat vrijwilligerswerk doen in Topaz Marc Colpaert

12 december 2018

Burgemeester Pierre Deneyer(CD&V) heeft na een lang gesprek met professor Wim Distelmans groen licht gekregen om vanaf volgend jaar te gaan helpen op de dienst palliatieve zorgen in Wemmel. Op vraag van zijn eigen partij zette huidig burgemeester Pierre Deneyer een stap opzij. Ook al wordt hij begin januari 75 jaar, toch voelt hij zich nog te jong om niets meer te doen. Dus kondigde hij al aan dat hij wilde vrijwilligerswerk gaan doen op de dienst palliatieve zorgen van professor Distelmans. Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor het recht op euthanasie. Hij richtte met de steun van het UZ Brussel in Wemmel Topaz op, het eerste dagcentrum voor ernstige zieken. “Het is de bedoeling dat ik in dat dagcentrum ga werken als vrijwilliger”, zei Pierre. Hij had deze week een lang gesprek met de professor en ziet het helemaal zitten. “Ik kreeg een beter beeld van wat die mensen van mij verwachten. Ik ga natuurlijk enkele cursussen moeten volgen en daarna is het de bedoeling dat ik bij Topaz ga helpen. Dat kan zijn: het eten brengen bij de mensen of gewoon een babbeltje slaan. Het belangrijkste is dat je er bent voor die mensen”, vertelt hij.