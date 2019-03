Nieuwe jeugdbeweging KLJ Yesket gaat van start In de zaal de Notelaar in Vollezele Marc Colpaert

08 maart 2019

Een nieuwe jeugdbeweging ‘KLJ Yesket’ gaat op 17 maart van start in de zaal De Notelaar in Vollezele. Die dag kunnen alle kinderen van het eerste leerjaar tot het derde middelbaar komen proeven van het eerste KLJ-jaar, vol spel en plezier. Vanaf 14 uur is De Notelaar voor enkele uren het speelparadijs van de nieuwe KLJ in

Galmaarden. Vanaf die dag zal er om de twee weken een nieuwe activiteit zijn. De leiding hoopt de kinderen te overtuigen met een groots spel die dag. De ouders krijgen vanaf 16 uur meer info over deze nieuwe jeugdbeweging en kunnen tevens kennismaken met de nieuwe KLJ-bende. “De leiding heeft allemaal ervaring als animator bij verschillende organisaties. Ze zijn dus zeker niet aan hun proefstuk toe. Iedereen werkt graag met kinderen en heeft dit al enkele zomers kunnen ontdekken tijdens kampen of bij speelpleinwerking. Daarom was het voor ons nog leuker om die passie in een jeugdbeweging te kunnen steken. We hopen dan ook dat we dat gevoel kunnen overbrengen naar de hele jeugd van Galmaarden”, laat Arden Cornelis, hoofdleiding bij KLJ Yesket ons weten. Heeft jouw kind zin om een namiddagje KLJ uit te proberen? Stuur dan gerust een mailtje naar: info.kljgalmaarden@gmail.com. MCT