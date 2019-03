Nieuwe jeugdbeweging KLJ Yesket gaat goed van start Marc Colpaert

19 maart 2019

De nieuwe jeugdbeweging ‘KLJ Yesket’ ging zondag van start en ze kregen dadelijk een zestigtal kinderen over de vloer. Tijdens de startdag konden kinderen komen proeven van het eerste KLJ-jaar met dadelijk een groot spel in en rond de zaal De Notelaar in Vollezele. Vanaf die dag zal er om de twee weken een nieuwe activiteit zijn. “Er waren op voorhand een dertigtal kinderen ingeschreven, maar we waren heel erg blij toen op zondag een zestigtal kinderen hun opwachting maakten in de zaal De Notelaar”, vertelde Arden Cornelis van de hoofdleiding. Wie nog wil aansluiten, kan gerust een mailtje sturen naar: info.kljgalmaarden@gmail.com.