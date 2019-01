Nieuwe gemeenteraadsleden leggen de eed af Melissa die op het punt stond van te bevallen was er ook bij Marc Colpaert

04 januari 2019

Op vrijdagavond ging op het gemeentehuis van Galmaarden de installatievergadering door van de nieuw verkozen gemeenteraadsleden. Zelfs Melissa Van Eesbeek(CD&V) die haar eerste kindje verwacht en uitgerekend is voor 5 januari was van de partij. Patrick Decat(CD&V)wordt dus de nieuwe burgemeester en neemt de fakkel over van burgemeester Pierre Deneyer(CD&V) die sinds 2000 burgemeester was. De nieuwe schepenen voor CD&V zijn: Ludo Persoons, Marleen Merckaert, Ludo Van Paepegem en Kurt Penninck. Verder de CD&V raadsleden: Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero, Rita Paindavain, Gunther De Smedt, Jo Stalpaert en Kim Bonduelle. Voor de N-VA zetelen:Rudy Thiebaut, Kristof Billens, Filip Durant, Gerda Persoons, Etienne Mignon en Veronique Stroobant. Tenslotte zitten ook nog Daniel Fonteyne(Vlaams Belang)en Henk Goegebuer(GemeenteBelangen Galmaarden) in de gemeenteraad. De installatievergadering verliep vlekkeloos en werd bijgewoond door een vijftigtal personen. MCT