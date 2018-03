Nieuwe frituur opent deuren met gratis friet 05 maart 2018

02u28 0 Galmaarden Bart Buyl (47) en Kristien De Clercq (41) hebben in het centrum van Galmaarden een nieuwe frituur geopend met een niet te missen actie: gratis frietjes!

Twee jaar nadat ze hun krantenwinkel in Galmaarden sloten, staan Bart en Kristien er weer. Met een frituur op het Marktplein. "Het is altijd mijn droom geweest om ooit een frituur te openen", vertelt Kristien. "Toen hier een commerciële ruimte vrijkwam, hebben we niet lang getwijfeld. We misten ook het contact met klanten."





De frituur is voortaan elke dag open, behalve op woensdag. En heel wat klanten hebben hun weg naar de zaak al gevonden, met dank aan de gratis frietjes die je er afgelopen weekend kreeg. (MCT)