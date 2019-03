Nieuwe bloedgevers kregen extra geschenkje

Marc Colpaert

06 maart 2019

10u10 0

Wie als nieuwe bloedgever het Baljuwhuis van Galmaarden binnenstapte kreeg niet alleen een warme pannenkoek, maar tevens ook nog een doos pralines mee naar huis. De Vriendenkring van de Vrijwillige Bloedgevers uit Galmaarden willen dit jaar absoluut 500 mensen overtuigen om bloed te komen geven in Galmaarden. “Daarom is het nodig dat behalve onze trouwe leden er ook tal van nieuwe leden de weg naar het Baljuwhuis vinden. Wij gaan hen dan ook extra bedanken”, zei voorzitter Christian Demeulder. Tijdens de jongste bloedafname kwamen in totaal een tiental nieuwe mensen bloed geven. Annick, Jeannine, Raymond en Tom waren enkele van die nieuwe bloedgevers die naast een pannenkoek ook een doos pralines kregen. In totaal kwamen die dag 116 mensen, waaronder 10 nieuwe leden, naar de bloedafname in het Baljuwhuis. MCT

Meer over Baljuwhuis

Galmaarden