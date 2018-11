Nieuwe beleidsploeg voorgesteld op gemeentehuis Eedaflegging op 4 januari 2019 Marc Colpaert

17 november 2018

21u53 0 Galmaarden Op het gemeentehuis van Galmaarden heeft de toekomstige burgemeester Patrick Decat (CD&V) zijn nieuwe beleidsploeg zaterdag voorgesteld.

Patrick Decat krijgt vanaf januari ook nog de bevoegdheden: stedebouw, burgerlijke stand, stedenbouw, milieu en afvalbeleid op zijn bord. Eerste schepen wordt Ludo Persoons (CD&V) die zich gaat bezighouden met openbare werken, de technische dienst, begraafplaatsen en patrimonium. Tweede schepen en enige vrouw in het gezelschap is Marleen Merckaert (CD&V) met als bevoegdheden onderwijs, kinderopvang, speelpleinwerking, economie, jeugd en ontwikkelingssamenwerking. Schepen Ludo Van Paepegem(CD&V) gaat zich inzetten voor cultuur, financiën, toerisme, informatica en personeelsbeleid. Kurt Penninck(CD&V) is de laatste schepen en gaat voor het sociale luik, zeg maar het vroeger OCMW dat nu gedeeltelijk verweven wordt in het gemeentelijk apparaat. Verder ontfermt hij zich ook over sport, landbouw en senioren.

“Het toedelen van de bevoegdheden liep vlot. Ik hoor dan ook dat iedereen blij is met de keuzes die we samen gemaakt hebben”, aldus de nieuwe burgemeester Patrick Decat. De eedaflegging van de nieuwe gemeenteraadsleden zal doorgaan op vrijdagavond 4 januari 2019.