Nieuw kunstgrasveld klaar voor aftrap voetbalseizoen 31 juli 2018

02u41 0 Galmaarden Het nieuwe kunstgrasveld op het sportplein is volledig afgewerkt en de eerste balletjes zijn er deze week al op getrapt.

De gemeente heeft op haar gemeentelijk sportplein het eerste voetbalveld in kunstgras laten aanleggen. Dat was nodig, omdat voetbalclub FC Galmaarden over heel veel jeugdspelers beschikt, maar ook andere verenigingen mogen het veld huren. "Het is een plezier om hier op te lopen en op te spelen", zegt trainer Christian Van Eesbeek. En het nieuwe veld komt niets te vroeg, want door de droogte ligt het tweede plein er vandaag erbarmelijk bij. Prijskaartje van het immer groene veld: een half miljoen euro. De officiele opening is voorzien voor begin september.





(MCT)