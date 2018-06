Nieuw kantoor van ING in Tollembeek 20 juni 2018

02u39 0 Galmaarden In de Statiestraat in Tollembeek opent deze week een splinternieuw kantoor van ING de deuren, dit met een bankautomaat.

Het bankkantoor komt er waar vroeger het AXA-kantoor gevestigd was. Door dit nieuwe kantoor sluiten de Record Bank-kantoren van Sint-Pieters-Kapelle, Galmaarden en Herfelingen de deuren en worden de klanten geïntegreerd in het nieuwe ING-kantoor in Tollembeek. Het Record Bank-agentschap in Bever wordt tijdelijk gesloten, en zal na het opblazen van de geldautomaat volledig verbouwd worden. De opening van het ING-kantoor in Bever is voorzien voor het najaar. Dany Dasseleer en Kris Poelaert en hun team Gunther De Smedt, Gunter Krikilion en Maxime Van Holder zijn er klaar voor. (MCT)