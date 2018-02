Nieuw café 'Amen en Uit' opent deuren in centrum 27 februari 2018

02u37 0 Galmaarden Kathleen Joris (50) heeft in het centrum van Tollembeek zopas haar nieuw café geopend met als naam 'Amen en uit'.

Kathleen is geen groentje, want ze had al een café: Moonlight in de Kerkstraat in Herne, maar daar stopte ze vorig jaar mee. Ze stond ook al 21 jaar achter de toog van café La Luna in Galmaarden en ze heeft het van geen vreemde, want haar moeder had jaren een café ter hoogte van het station van Tollembeek.





Kathleen dacht er al een tijdje over om opnieuw naar Tollembeek of Galmaarden te komen om er een café te openen. "De huurperiode van 9 jaar was hier in Herne toch afgelopen en toen er een commerciële ruimte vrijkwam - en dan nog in het centrum van Tollembeek - kreeg ik de kans om opnieuw in mijn eigen dorp een café te openen. Ik heb ondertussen al 30 jaar ervaring dus dat zal wel lukken, vermoed ik", aldus Kathleen. Haar klanten mochten mee op zoek naar een naam voor haar nieuw café, daarvoor had ze in haar vorige zaak een doos op de toog geplaatst, waar de klanten hun suggesties konden in achterlaten. Het was tenslotte haar nicht Ingrid die een papiertje met de leukste naam in de doos stak. "Het is grappig én heel origineel, dus daarom krijgt mijn nieuw café vanaf nu de naam 'Amen en uit'", lacht ze. Op maandag en elke laatste zondag van de maand is de zaak dicht, maar alle andere dagen is het café open, telkens vanaf 11 uur. (MCT)