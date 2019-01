Net opgeruimd... Of toch niet? Marc Colpaert

15 januari 2019

17u08 0 Galmaarden In de Hazendries in Galmaarden staat langs de kant van de weg een bordje met daarop de tekst ‘Net opgeruimd, hou jij het mee proper?’ een initiatief van Mooimakers. Toch liggen er net achter het bordje zes grote vuilniszakken en een brok beton.

Zijn de Mooimakers hun afvalzakken vergeten? Of is dit een nieuw sluikstort? Burgemeester Patrick Decat (CD&V) is er in ieder geval niet van op de hoogte. “Onze dienst Milieu heeft geen weet van een opruimactie in de Hazendries. Wij hebben in onze gemeente enkele vrijwilligers die af en toe het zwerfvuil opruimen, maar die gebruiken een andere kleur van vuilniszakken. Ik vrees dan ook dat we hier kunnen spreken van het zoveelste sluikstort”, zegt Decat. Hij zal het nodige doen om dit te laten opruimen.