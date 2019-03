Natuurvereniging verkoopt brandhout Marc Colpaert

09 maart 2019

De natuur- en milieuvereniging De Mark met werkingsgebied in Galmaarden, Herne en Bever verkoopt haar teveel aan brandhout. Ieder jaar heeft deze vereniging heel wat brandhout op overschot van de beheerwerken in hun drie reservaten in Galmaarden. Daarom verkopen ze en groot deel van dit brandhout aan particulieren. Wie interesse heeft om wat brandhout aan te kopen, neemt het best contact op met de voorzitter André Prové via: andreprove@hotmail.com. Meer informatie over deze vereniging kan men vinden op: www.vzwdemark.be. MCT