Natuurvereniging De Mark maakt de balans op 02 maart 2018

02u29 0

De natuurvereniging De Mark - met werkingsgebied in Galmaarden, Bever en Herne - hield een algemene vergadering in de Meyerzaal van het Baljuwhuis van Galmaarden.





Voorzitter André Prové gaf aan de kernleden een overzicht van hun activiteiten in het jaar 2017 en er werd natuurlijk een glaasje gedronken op het nieuwe jaar.





"Wij hebben een goed jaar achter de rug waarin wij tal van activiteiten hebben georganiseerd. Ook voor dit jaar zijn we van plan om op de ingeslagen weg verder te gaan en indien mogelijk nog meer activiteiten te voorzien. Het aantal leden blijft stabiel al mogen mensen nog steeds lid worden", zei André Prové.





Lid worden kost slechts 14 euro, voor meer info surf naar: www.vzwdemark.be.





(MCT)