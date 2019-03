Na veldslag in de heenmatch: jeugdspelers van FC Galmaarden gaan niet naar Langdorp Wedstrijd afgelast tot er een uitspraak is van de tuchtcommissie Marc Colpaert

19 maart 2019

08u54 7 Galmaarden De jeugdspelers van FC Galmaarden hebben bericht gekregen dat hun terugwedstrijd van de halve finale van de Jeugdcup Het Nieuwsblad woensdag niet doorgaat, zolang er geen antwoord is van de tuchtcommissie. De heenwedstrijd ontaardde vorige week immers in een veldslag.

Zes rode kaarten, verschillende gewonden waaronder iemand met bijtwonden en de tussenkomst van de politie, dat was de trieste balans na een U17-wedstrijd afgelopen woensdag tussen FC Galmaarden en VC Langdorp. “Ik ben er vandaag nog steeds niet goed van, dat zoiets kon gebeuren op ons veld”, begint jeugdtrainer Roger Michiels uit Galmaarden. Alles begon nadat de scheidsrechter een penalty floot voor Galmaarden. “De spelers werden de hele tijd opgehitst door een persoon die op de bank zat van Langdorp, tenslotte eindigde de match in een grote vechtpartij, de voetbalsport totaal onwaardig. Ik wil toch even benadrukken dat onze spelers zeker niet in de fout gingen. Er staat nochtans naast het terrein een bord waar duidelijk op staat, dat men fair moet spelen en handelen”, zei Roger.

Normaal moest Galmaarden morgen de terugmatch van de halve finale van de Jeugdcup Het Nieuwsblad gaan spelen in Langdorp. “Er is, nadat de match vroegtijdig werd afgefloten, een verslag opgestuurd naar de Voetbalbond en de organisatie van het bekertornooi. Ikzelf, de spelers en de ouders van de jeugdspelers U17 waren niet van plan om naar Langdorp te gaan. Wij hebben daar een heel slecht gevoel bij, dus werd er afgesproken dat we de verplaatsing niet gaan maken”, aldus Michiels. Ondertussen kreeg Michiels bericht dat de wedstrijd van woensdag voorlopig niet doorgaat tot er een uitspraak is van de tuchtcommissie.