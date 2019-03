Na de rioleringswerken: ontbrekend stukje voetpad in Watermolenstraat wordt aangelegd Marc Colpaert

08 maart 2019

17u36 0 Galmaarden Nu de rioleringswerken van Aquafin zo goed als achter de rug zijn in de Watermolenstraat in Galmaarden is het volgend project de aanleg van een stukje ontbrekend voetpad van een kleine honderd meter. Zo hoeven de mensen uit de Molenwijk niet meer op de straat te lopen als ze te voet naar de Bergstraat willen gaan.

Na maanden van veel stof en hinder door de werken van Aquafin ligt de Watermolenstraat er vandaag een heel stuk beter bij. Het was de firma Aquafin die rioleringswerken uitvoerde en zorgde voor een gescheiden riolering tussen regen- en afvalwater. “De werken zijn zo goed als achter de rug in de Watermolenstraat”, verklaarde schepen Ludo Persoons (CD&V). In de loop van dit jaar volgt er nog een iets kleiner project in dezelfde straat. “Omdat er in deze straat een deel van een voetpad ontbreekt, gaan we daar verandering in brengen. Want vandaag kunnen de inwoners van de Molenwijk niet naar de Bergstraat wandelen zonder op de straat te moeten lopen. Als wij een extra voetpad aanleggen van een honderdtal meter, dan is dit euvel achter de rug. Dit project moet wel nog goedgekeurd worden, maar dit is iets dat we met ons eigen personeel zullen laten uitvoeren. Ik zie dan ook geen problemen”, maakt de schepen zich sterk.