Na 57 jaar sluit Café Commando definitief de deuren Marcella gaat de klanten heel erg missen Marc Colpaert

16 november 2018

15u46 0

Marcella Hauters(63) trekt eind deze maand een definitieve streep onder café Commando in Tollembeek. Ze doet dit met heel veel spijt in het hart, maar het gebouw wordt verkocht en op haar leeftijd nog met iets nieuws starten, is niet meer aan de orde. Wel gaat ze heel wat klanten en verenigingen, die kind aan huis waren bij haar, heel hard missen. Ook tal van verenigingen moeten door het sluiten van het café op zoek gaan naar een ander lokaal om te repeteren. Marcella gaat nadien genieten van haar pensioen.

Het was wijlen Gaby Devos die in 1961 van start ging met café Commando, toen nog enkele tientallen meters van de plaats waar nu het café zich bevindt. Het café was jaren de trekpleister in het centrum van Tollembeek. “Ik was nog maar pas 17 jaar toen ik al in het weekend kwam meehelpen in het café. Ik deed dat echt graag en mag wel zeggen dat ik de stiel geleerd heb van Gaby en daar ben ik haar tot op vandaag nog steeds dankbaar voor”, gaat Marcella van start. In 1983 kreeg café Commando dat vroeger rechts van de kerk stond een nieuwe stek, langs de andere kant van de kerk, pal naast de zaal Willem Tell en op maar enkele tientallen meters van de vroegere locatie. Ondertussen gingen de jaren voorbij en kwam Marcella steeds meer helpen in het café. “In 1995 heb ik dan de knoop doorgehakt en de zaak overgenomen van Gaby en van toen af kwam zij nog af en toe eens langs om te helpen, maar stond ik voltijds achter de toog. Wij hebben als het ware de taken herverdeeld, nu was het Gaby die af en toe nog eens meehielp”, lachte Marcella. Haar café werd de vaste plaats voor heel wat spelers van de voetbalploeg van Tollembeek maar ook tal van verenigingen vonden er een plaats. De duivenliefhebbers, de vinkeniers, toneelverenigingen heel wat van die mensen maakten gebruik van enkele zaaltjes achter het café, om bijeen te komen of te repeteren. “Ik vind het bijzonder jammer dat die mensen nu een andere locatie moeten zoeken. Hier konden ze steeds terecht, gelukkig heb ik ondertussen vernomen dat de meeste verenigingen een nieuwe zaal hebben gevonden. De eigenaar gaat het gebouw verkopen, dus ik kan daar niet veel meer aan doen”, zegt ze.

Van haar mentor Gaby, die er al enkele jaren niet meer is, leerde Marcella om niet alleen achter de toog te staan en bier te tappen, maar ook naar de mensen te luisteren en vooral dan naar hun miserie. “Bij Gaby konden de mensen terecht met al hun zorgen en ze zei altijd dat het heel belangrijk was om naar de mensen te luisteren. Ik heb de laatste jaren heel wat mensen hier aan mijn toog gehad die mij vertelden dat ze kanker hadden. Op mijn manier heb ik hen geholpen en hun moed ingesproken en van velen heb ik daarna heel wat positieve reacties gekregen, wat natuurlijk goed doet. Vooral de gesprekken met de mensen ga ik enorm missen. Afscheid nemen van mijn klanten en van de zaak zal heel moeilijk worden voor mij, het zal een triestige dag worden mijn laatste dag hier in het café”, zegt Marcella die het even moeilijk heeft.

Op zaterdag 24 november geeft Marcella nog een laatste drink voor haar klanten en de verenigingen en nadien valt het doek definitief over café Commando. - Marc Colpaert