N-VA-lijst met 19 kandidaten volledig klaar 11 augustus 2018

02u35 0 Galmaarden N-VA Galmaarden heeft een volledige lijst met 19 vertrouwde en ook enkele nieuwe namen. Met die lijst trekken ze naar de kiezer op 14 oktober.

"De volledige lijst met 19 plaatsen is vlot samengesteld en bestaat uit vertrouwde, maar ook veel nieuwe namen. Hiermee hebben we een goed evenwicht gevonden tussen ervaring en vernieuwing", zegt voorzitter en lijsttrekker Rudy Thiebaut. Door het wegvallen van Dirk Hauters staat nu kapper Etienne Mignon uit de Kapellestraat op de derde plaats. Ook nieuw op de lijst staat Gerda Persoons uit Vollezele, die ooit nog zes jaar in de gemeenteraad (1994-2000) zetelde, maar dan voor CD&V. De lijst wordt geduwd door Kristof Billens.





(MCT)