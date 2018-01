N-VA haalt Jan Jambon naar Baljuwhuis 02u43 0

N-VA Galmaarden organiseert komende vrijdag een nieuwjaarsreceptie in het Baljuwhuis, en heeft daar ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon uitgenodigd. "Vorig jaar mochten we Theo Francken verwelkomen, dit jaar halen we opnieuw een populaire N-VA-politicus naar Galmaarden", zegt gemeenteraadslid Rudy Thiebaut. Jambon zal vrijdag ook het woord nemen. Iedereen is die dag welkom om 19 uur. (MCT)