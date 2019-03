Museum voor het Belgisch Trekpaard is 60 ste gebruiker van het Pajottenlandmerk Marc Colpaert

26 maart 2019

In de lokalen van het Museum voor het Belgisch Trekpaard werd bekend gemaakt dat het museum al de 60 ste gebruiker is van het Pajottenlandmerk. Het was Pajottenland+ die in 2010 van start ging met het invoeren van het Pajottenlandmerk. “Het was en is nog steeds onze bedoeling om via het Pajottenlandmerk op termijn deze streek meer bekendheid te geven in heel Vlaanderen”, zegt Michel Doomst voorzitter van Pajottenland+. Eind 2016 telden ze bij Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland en Zennevallei al een dertigtal merkgebruikers. “Sedert we in 2017 gestart zijn met acties rond het breugeljaar is het aantal merkgebruikers verdubbeld”, vult Jos Huwaert aan van Pajottenland+. En zodoende mochten zowel Pajottenland+ als Toerisme P&Z met veel plezier bekend maken, dat de zestigste merkgebruiker het Museum voor het Belgisch Trekpaard is. Wat de grondlegger de ondertussen overleden Philippe van Dixhoorn en vandaag zijn dochter Hilde samen met vele vrijwilligers hier hebben neergezet en na twintig jaar nog steeds verder zetten, loont zeker de moeite. Ze kregen dan ook een proficiat om het Pajottenland op deze manier mee op de kaart te zetten en mogen zich vanaf nu een gebruiker noemen van het Pajottenlandmerk.