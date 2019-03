Museum opent opnieuw de deuren op zondag Marc Colpaert

01 maart 2019

17u41 0

Vanaf zondag 3 maart opent het Museum van het Brabants Trekpaard opnieuw de deuren en kunnen mensen of verenigingen er terecht om meer te ontdekken over deze nobele dieren. Het museum is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Vollezele en is een algemeen erkende waarde geworden als cultureel erfgoed. Het trekt jaarlijks vele honderden bezoekers vanuit Vlaanderen, maar ook uit andere landen zakken ze af naar dit uniek museum. Na een totale restyling enkele jaren geleden werd het museum boeiender voor een veel ruimer publiek. Nieuwe onderwerpen met panelen, touchscreens en historisch filmmateriaal maken de bezoekers in vier talen wegwijs in de wereld van het trekpaard. Door een interactieve voorstelling wordt een bezoek ook interessant voor jongeren en scholen. “Iedereen is welkom op zondagnamiddag, van 13.30 tot 17 uur, waar een groep van vrijwilligers ervoor zorgen, dat de deuren van het museum elke zondag geopend zijn”, legt voorzitter Hilde van Dixhoorn uit. Volwassenen betalen 3 euro per persoon, kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 1,5 euro en voor kinderen onder de 6 jaar is het gratis. Een groepsbezoek of een rondleiding met gids vanaf 10 personen is zelfs alle dagen mogelijk, na reservatie op: museum.trekpaard@hotmail.com.