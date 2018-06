Mountainbiken op domein Steenhout 21 juni 2018

02u30 0

Ruitervereniging De Capriole en Les Amis Belges organiseren op 29 juni een mountainbiketocht op het domein Steenhout in Vollezele. Het gaat om een vier uur durende estafette voor groepjes van vier. Wie de meeste kilometers noteert, wint. Afspraak van 19 uur tot 23 uur. Per groep betaal je 60 euro. Met dat geld wordt De Okkernoot in Vollezele gesteund. Inschrijven: mountainbikevollezele@gmail.com.





(MCT)