Motorrijder botst 23 mei 2018

02u33 0

Een motorrijder is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeval in Galmaarden. De man kwam rond 18 uur uit de richting van het centrum gereden op de Stationsstraat. Een bestuurster van een personenwagen kwam een doodlopende zijstraat uitgereden en draaide linksaf, maar verleende geen voorrang aan de motorrijder. Hierdoor kwam het tot een ongeval, waarbij de motard gewond raakte. Hij verkeert niet in levensgevaar. (TVP)