Motorcross 'Kampioenschap van Vlaanderen' in de Langestraat

Marc Colpaert

10 april 2019

10u31 3

Op zaterdag 13 en zondag 14 april wordt er op een nieuwe, natuurlijke heuvelomloop in de Langestraat in Vollezele, een motorcross georganiseerd.Het is het M.X.-team De Willemsvrienden vzw, die deze motorcross organiseren. Op zaterdag 13 april gaan ze van start met de jeugdmotorcross het VJMO Kampioenschap 2019, met speciale reeksen voor pitbikes en brommers. Op zaterdagavond wordt de dag afgesloten met een feestje in een tent op het terrein. Op zondag 14 april is er dan het MCLB Kampioenschap van Vlaanderen 2019. Niet minder dan 22 reeksen worden die dag op u losgelaten, de rijders gaan tot het uiterste om de spanning en het spektakel ten top te drijven. Er is tevens startgelegenheid voor streek- en vrijetijdsrijders, evenals quads en zijspannen.