Mooi weer lokt heel wat volk naar buiten Marc Colpaert

17 februari 2019

Het mooie weer op zondag zorgde ervoor dat heel wat mensen de natuur introkken, ook in het Raspaillebos in Galmaarden was het druk. Naast de Bosberg in Galmaarden op de grens met Geraardsbergen ligt het Raspaillebos gedeeltelijk op het grondgebied van de twee gemeenten. Door de stralende zon en de hoge temperaturen, toch voor half februari, trokken veel mensen dit bos in. Gelukkig is dit bosgebied ongeveer 50 ha groot, waardoor het niet echt druk werd, maar volk was er toch genoeg. Tal van mensen hadden tevens hun hond meegebracht, het werd voor iedereen een plezierig uitstapje. Na de wandeling trokken heel wat mensen naar de top van de Bosberg naar taverne El Faro om iets te drinken. “Ik had het wel gedacht dat ons terras vandaag ging vol zitten en momenteel is er bijna geen plaatsje meer vrij. Hopelijk blijven het zulke warme temperaturen want binnen twee weken komt de wielerwedstrijd De Omloop hier voorbij”, zei een tevreden cafébaas Danny De Mulder.