Molendag 25 mei 2018

02u45 0

In het Pajottenland kom je zondag meer te weten over de rijke geschiedenis van de molens in onze streek. In het project 'Water en Wind' gaat de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei op zoek naar de geschiedenis van die molens en zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. In Lennik en Dilbeek ontdek je aan de hand van een tentoonstelling de geschiedenis van de Lennikse molens en de Pedemolen. Kinderen leren in Galmaarden samen met molenaar Hubert van de Heetveldemolen de kneepjes van het vak. In Gooik en Roosdaal is er een begeleide fietstocht en in café Den Haas worden molenverhalen verteld. Meer info op www.waterenwind.be. (MCT)