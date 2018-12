Mini-mijnwerkersmuseum uit station verdwenen Marc Colpaert

Sinds enige tijd is het mini-mijnwerkersmuseum in de wachtzaal van het station van Galmaarden verdwenen. De expositiekasten werden leeggehaald door de mensen van het OCMW van Galmaarden, omdat de huurperiode in het stationsgebouw afgelopen was.

In 1990 werd de vzw De Mijnwerker door wijlen burgemeester Georges Cardoen(CD&V) en enkele geïnteresseerde mensen opgericht in Galmaarden. Het was de bedoeling van deze vzw om door het organiseren van evenementen de herinnering aan de noeste arbeid en het vaak miezerige leven van de talrijke mijnwerkers, die dagelijks via de ‘fossetreinen’ naar de Waalse steenkoolbekkens pendelden, in leven te houden. De vzw was ook de opdrachtgever voor het standbeeld ‘De Mijnwerker’ op het stationsplein van Galmaarden. Toen in 2000 het nieuwe station van Galmaarden werd geopend, verwees de architectuur naar dit mijnbouw verleden met de twee lifttorens van de mijnschachten. Dus vonden de mensen van de vzw dat in het station een mini-mijnwerkersmuseum moest komen. Er werden enkele expositiekasten geplaatst met daarin fotomateriaal, voorwerpen, uitrusting en werktuigen die getuigden van het mijnwerkersverleden dat Galmaarden en zijn regio tot halverwege de 20ste eeuw kenmerkte. Omdat de huurperiode om deze voorwerpen tentoon te stellen in de wachtzaal ten einde liep, werd nu door de diensten van het OCMW van Galmaarden de expositiekasten leeg gemaakt en de voorwerpen veilig opgeborgen. “Het is de bedoeling dat deze voorwerpen naar de toekomst toe een nieuwe plaats in onze gemeente zullen krijgen”, verduidelijkt Marc Deteye(CD&V) OCMW-voorzitter. Ondertussen hebben beide partijen de vzw De Mijnwerker en het OCMW van Galmaarden een advocaat onder de arm genomen om de goederen die uitgestald werden in het mini-mijnwerkersmuseum over te dragen naar de gemeente.