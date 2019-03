Minder toeschouwers op Bosberg voor eerste koers van het seizoen Marc Colpaert

03 maart 2019

10u21 2

De eerste koers van het nieuwe seizoen de ‘Omloop’ zorgde niet voor de grote massa op de Bosberg in Galmaarden, daarvoor was het weer te wisselvallig. De renners zijn opnieuw vertrokken voor een seizoen van koersgekte in Vlaanderen. Op de flanken van de Bosberg probeerde Greg Van Avermaet de rest van zijn medevluchters eraf te rijden, maar Stybar volgde hem met gemak over de top (foto). De rest van het verhaal was dat Stybar onze Belgen te slim af was en als eerste over de meet kwam in Ninove. Door de regenachtige dag was de grote massa niet op de afspraak op de Bosberg, toch stonden er enkele honderden fans te wachten op de flank van de Bosberg en op de top zelf. De koers is opnieuw in het land en dat zullen we geweten hebben.

