Michel en Rolande zijn gouden paar 31 juli 2018

Michel Leirens en Rolande Deklippel uit de Statiestraat in Tollembeek hebben hun gouden huwelijksverjaardag in de zaal Castel in Herne gevierd. Ze groeiden allebei op in Tollembeek en kennen elkaar dus al van toen ze klein waren. Op een bal werden ze verliefd op mekaar, wat later trouwden ze en kregen twee kinderen: Katrien en Ignace. Ondertussen groeide de familie verder uit met vijf kleinkinderen. Michel was jaren zaakvoerder van de Boerenbond en leverde tal van voederstoffen aan de landbouwers, zijn vrouw Rolande hielp hem daarbij en zorgde voor het gezin.





(MCT)