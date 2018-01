Meteo Tollembeek stelt nieuwe website voor 02u28 0 Foto Colpaert IT-specialist Guy Steyaert, Luc Herremans en Christophe Vander Putten van Belectron stellen de nieuwe website voor. Galmaarden Luc Herremans heeft zopas de nieuwe website van zijn weerstation Meteo Tollembeek gelanceerd. De vorige was al zeven jaar oud en had nood aan een update.

"De IT-wereld verandert tegenwoordig enorm snel", vertelt Luc. "Ik was dan ook zeer blij toen ik van Guy Steyaert - de IT-verantwoordelijke van de firma Belectron - te horen kreeg dat hij een nieuwe website voor mij wilde bouwen. Dat was ook nodig, want op de oude website stond alles kriskras door elkaar."





Responsieve website

"Ik heb nu gewerkt met een 'one page design'", legt Guy uit. "De website is nu ook 'responsief', wat tegenwoordig erg belangrijk is. Dat betekent dat de website zich qua lay-out automatisch aanpast aan het toestel waarmee je aan het surfen bent."





De firma Belectron zal nu ook het verdere onderhoud van de website op zich nemen. Die vind je terug via de link www.meteotollembeek.be. (MCT)