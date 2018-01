Melissa (27) neemt kranten-winkel Nostalgie over 02u30 0 Foto MCT Melissa met dochter Lana in haar nieuwe krantenwinkel.

Melissa Doraene (27) heeft sinds 1 januari de krantenzaak Nostalgie in het centrum van Tollembeek officieel overgenomen. "Ik was al een tijdje op zoek om een zaak op te starten vooral dan in Tollembeek, waar mijn roots liggen en waar ik heel veel vrienden heb", begint Melissa. In de eerste plaats gaat ze niets veranderen. "De klant kan vandaag al kiezen uit tal van kranten, tijdschriften, strips, rookwaren en kan bij mij terecht om op de Lotto te spelen, ik zie dan ook niet wat ik dadelijk moet veranderen. Wel denk ik eraan om binnen enkele weken 's ochtends koffiekoeken aan te bieden en belegde broodjes rond de middag, maar dat moet ik nog even bekijken." De openinsuren blijven dezelfde als vroeger: elke werkdag vanaf 5.30 uur tot 17.30 uur, op zaterdag van 7 uur tot 17 uur. (MCT)