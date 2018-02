Meld een sluikstort 19 februari 2018

De gemeente vraagt haar inwoners om via de gemeentelijke website zelf melding te maken van een sluikstort. Ook in een landelijke gemeente is sluikstorten een hardnekkig probleem. "Omdat we vaststellen dat steeds meer inwoners het op hun heupen krijgen van het afval dat men langs de Galmaardse wegen vindt, willen wij proberen daar toch paal en perk aan te stellen", zegt milieuschepen Patrick Decat (CD&V). Wie afval vindt langs de straatkant kan dit nu melden via de gemeentelijke website. Nadien gaat de technische dienst ter plaatse om het afval op te ruimen en van elk sluikstort wordt een dossier opgemaakt. "Als we iemand betrappen op sluikstorten levert dit de dader zonder pardon een geldboete op van 500 euro, vermeerderd met de opruim- en verwerkingskosten van minimaal 250 euro", aldus de schepen. De gemeente zal tevens cameratoezicht inzetten om sluikstorters te betrappen. (MCT)