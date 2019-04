Meisjes zijn dol op paarden Marc Colpaert

11 april 2019

In de paardenfokkerij Aequilibrium in de Zeuningenstraat in Tollembeek werd een paardenkamp georganiseerd tijdens de paasvakantie. Meisjes en paarden het blijft een goede combinatie, want alle deelnemers aan het paardenkamp waren van het vrouwelijk geslacht. “Heel wat meisjes zijn zeker op jeugdige leeftijd dol op paarden, waarom dit zo is dat weet ik niet”, bleef paardenosteopaat Liesbeth Hanssens ons het antwoord schuldig. Tijdens de eerste week van de paasvakantie mochten de deelnemers leren hoe ze met paarden konden omgaan, ze mochten ze borstelen, eten geven en er op rijden natuurlijk. Soms kregen ze tevens een halve dag les over paarden, maar ook een half dagje zwemmen stond op het programma. De meiden maakten er hier samen met Liesbeth en paard Salsa een mooie week van.