Meer dan vierhonderd wandelaars voor 'Kom op tegen Kanker' 21 juni 2018

Niet minder dan vierenvijftig Galmaardse kinderen en nog eens meer dan vierhonderd 'gewone' wandelaars zijn onlangs op stap gegaan met de vereniging Samen Helpen. De opbrengst van die Ringmuswandeldag, met vertrek aan het Baljuwhuis, ging integraal naar de kinderwerking van 'Kom op tegen Kanker'. "We zijn tevreden", aldus voorzitter Roger De Nauw. "We zagen twee keer zoveel wandelaars in vergelijking met vorig jaar én er waren ook meer dan vijftig kinderen." Toneelvereniging Wilskracht en Vreugd kroop achter de barbecue en vzw De Mark had een standje met nestkastjes opgetrokken.





(MCT)