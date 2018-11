Mattentaarten voor de leden van Okra Marc Colpaert

21 november 2018

Een dertigtal leden van Okra Trefpunt Galmaarden kwamen samen in de Parochiezaal van Galmaarden om gezellig bij te praten. Eénmaal per maand komen de leden van Okra samen in de Parochiezaal en wordt er steeds een gezellig feestje van gemaakt. “Vandaag gaan we beginnen met een tas koffie en dan een lekkere mattentaart. Nadien als de mensen opnieuw honger krijgen is er nog tijd voor een boterham met paté en als nagerecht een rijstpapje”, vertelde Willy Noerens. Voor vele mensen is deze maandelijkse bijeenkomst de kans om wat bij te praten onder vrienden. De meeste onder hen zijn dan ook elke maand van de partij. MCT