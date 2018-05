Markant pleit voor referenda 15 mei 2018

Jean-Paul Souffriau, die momenteel als onafhankelijke zetelt in de gemeenteraad, wil met zijn nieuwe politieke partij Markant referenda organiseren wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld grote investeringen, zoals de aanleg van een kunstgrasveld. "Het invoeren van bindende referenda en volksinitiatieven zou zeker een eerste aanzet zijn in het streven naar een bevolking die meer betrokken is bij het lokale beleid", zegt Souffriau. "Voorts zullen onze lokale mandatarissen zo ook veel meer voeling moeten houden met wat er leeft in de gemeenschap." (MCT)