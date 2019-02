Mark kan deur niet uitkomen als het regent: “Als ik voet buiten zet, krijg ik een douche” Marc Colpaert

15 februari 2019

14u41 3 Galmaarden Mark Janquart (68) uit Galmaarden is het grondig beu dat hij bij regen bijna niet kan buitenkomen zonder een nat pak te riskeren. Voor zijn deur blijven er dikwijls grote plassen op het wegdek staan. Het Agentschap Wegen & Verkeer(AWV) liet al weten dat de weg een onderhoudsbeurt krijgt in mei.

Mark Janquart woont op het Marktplein, op een steenworp van het gemeentehuis en pal naast de drukke gewestweg N272. Het is er goed wonen, tenzij het regent... “Het wegdek ligt hier vol putten, waardoor er grote plassen water ontstaan als het regent", vertelt hij. “Telkens als er een wagen voorbij rijdt, vliegt er een hoop water tegen mijn gevel en tegen mijn voordeur.”

Vorige week zorgde een incident voor de spreekwoordelijke ‘druppel’ die de emmer van Mark deed overlopen. “Ik moest voor een onderzoek naar het ziekenhuis en het regende die dag, ik deed de voordeur open en net op dat moment reed er een zware vrachtwagen langs mijn woning. Ik kreeg een heuse douche over me heen. Ik was helemaal doorweekt, en kwam bovendien te laat op mijn afspraak."

Onderhoud in mei

Na de ‘koude douche’ stapte Mark naar de gemeente Galmaarden. “Gezien het hier om een gewestweg gaat, kunnen wij zelf niet optreden”, zegt burgemeester Patrick Decat (CD&V). “We hebben onze bevindingen overgemaakt aan het Agentschap Wegen & Verkeer - die verantwoordelijk is voor deze weg - met de vraag zo vlug mogelijk herstellingswerken uit te voeren.”

“Het wegdek van de N272 in Galmaarden krijgt in mei van dit jaar een onderhoudsbeurt en dit moet het probleem van het opspattend water oplossen”, belooft Anton de Coster van het AWV. Hopelijk voor Mark regent het de volgende maanden niet te veel meer...