Marie-Jeanne, Ingrid en André kregen een geschenkje Marc Colpaert

26 december 2018

13u19 2

Omdat Marie-Jeanne Van Der Donck bijna altijd aanwezig was tijdens de maandelijkse vergaderingen van Okra-trefpunt Galmaarden kreeg ze uit handen van voorzitter Elza Olemans een geschenkje mee naar huis. Bij elke vergadering van Okra-trefpunt Galmaarden gaat de secretaris rond en noteert wie er allemaal aanwezig is. Op het einde van het jaar werd vastgesteld dat Marie-Jeanne Van Der Donck niet minder dan 15 keer van de partij was. Daarom kreeg ze een mand met lekkers van voorzitter Elza Olemans. Ingrid Minner en André Albert waren 13 keer aanwezig en kregen een troostprijs, pralines en een fles wijn, mee naar huis. MCT