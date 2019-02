Marcel mocht nog eens samen eten met zijn Margriet Marc Colpaert

14 februari 2019

18u10 6

Marcel D’Haese (90) mocht op Valentijnsdag nog eens gezellig samen eten met zijn vrouw Margriet Van Der Schueren (81) in het woon-zorgcentrum De Zwaluw in Vollezele. De grote zaal van De Zwaluw was op donderdag 14 februari omgetoverd tot een leuke plaats, waar koppeltjes gezellig samen konden komen eten. “Wij hebben natuurlijk in de eerste plaats de koppeltjes die samen in ons woonzorgcentrum zitten uitgenodigd. Daarnaast hebben wij aan de partners van onze bewoners - die nog thuis wonen - gevraagd om gezellig samen met hun partner te komen eten”, zei Marleen De Coster van De Zwaluw. Een van die koppels waren Margriet en Marcel uit Galmaarden. “Het is natuurlijk een leuk idee om op Valentijnsdag nog eens samen met mijn man gezellig te kunnen eten, want anders gaat dit niet. Het menu ziet er veelbelovend uit het gaat ons smaken”, lachte Margriet. Haar man Marcel zit al enkel jaren in het rusthuis. Hij is waarschijnlijk de oudste nog levende politieke gevangene van Galmaarden. En dat laat Marcel na meer dan 60 jaar nog steeds niet los. “Ik heb in drie verschillende concentratiekampen in Duitsland gezeten, heb meerdere keren de dood voor ogen gezien en ben vandaag blij dat ik er nog steeds ben”, vertelde Marcel. Kok Ronny had voor deze dag een speciaal menu gemaakt: ze gingen van start met een pastinaaksoepje, gevolgd door een parelhoen met champagnesaus, met gebakken champignons en aardappelwafeltjes. Als afsluiter was er tiramisu met rode vruchten. In totaal genoten 7 koppeltjes van dit speciaal valentijnsmenu in De Zwaluw. MCT