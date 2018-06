Marc Deteye wordt nieuwe burgemeester CD&V HEEFT AL VERVANGER VOOR GESTOPTE PIERRE DENEYER MARC COLPAERT

22 juni 2018

02u42 0 Galmaarden Marc Deteye (59) (CD&V) wordt, als minister Homans het ontslag van Pierre Deneyer (CD&V) goedkeurt, de nieuwe burgemeester van Galmaarden.

Marc Deteye is geen onbekende in Galmaarden en is al 30 jaar politiek actief, eerst als schepen en nadien als OCMW-voorzitter. Hij staat niet meer op de lijst in oktober, ook al behaalde hij 940 voorkeurstemmen in 2012 (de meeste stemmen na Deneyer), maar zijn dochter Annelie (36) neemt de vrijgekomen plaats op de verkiezingslijst in.





Toen wij bij de bekendmaking van het onmiddellijk ontslag van burgemeester Pierre Deneyer aan Marc Deteye vroegen of hij burgemeester wilde worden, vertelde hij ons 'dat hij daar nog niet bij stilgestaan had.'





"Dat is ook correct, we waren allemaal een beetje van ons melk door het plotse ontslag van Pierre. Ik had begin dit jaar al meegedeeld dat ik niet meer op een verkiezingslijst ging staan en dat blijft ook zo. Ik ben niet het type dat op een lijst ga staan om nadien niet te gaan zetelen", aldus Deteye.





Bedenktijd

Hij begon zijn loopbaan in 1989 als gemeenteraadslid, nadien was hij nog schepen en 24 jaar OCMW-voorzitter. Het was het CD&V-partijbureau dat aan Deteye vroeg of hij burgemeester wilde worden. "Ik heb eerst enkele dagen bedenktijd gevraagd, want zoiets beslis je niet zomaar. In de eerste plaats ben ik een partijmens, dus als mijn partij mij iets vraagt, dan pak ik mijn verantwoordelijkheid en ga er voor. Ik zie dit als een soort interim-job, want op 31 december is het definitief gedaan als burgemeester", zegt hij met overtuiging.





Nu de naam van de nieuwe burgemeester gekend is, wordt het afwachten wat minister Homans van Binnenlands Bestuur gaat beslissen. Als zij het ontslag van Pierre Deneyer aanvaardt, dan wordt een hele procedure opgestart zodat Marc Deteye nadien burgemeester van Galmaarden kan worden. Door het onmiddellijk stoppen van Pierre Deneyer is vandaag eerste schepen Patrick Decat (CD&V) waarnemend burgemeester in Galmaarden. In 2013 werd al beslist dat als de burgemeester er niet meer was, Marc zijn plaats zou innemen.





"Ik heb ook nooit wakker gelegen van die sjerp. Het is nu omdat het partijbureau mij gevraagd heeft, dat ik ja gezegd heb. Misschien ook wel een beetje voor mijn dochter. Achter de schermen (ze werkt in het OCMW van Galmaarden, red.) volgt ze de politiek al jaren. "Ik heb haar gevraagd of ze mee op de lijst wilde staan en ze heeft toegezegd om de vrijgekomen plaats van Pierre in te nemen."





Kurt Penninck

Ondertussen heeft het CD&V-partijbureau bevestigd dat ze op de lijst zal staan voor de verkiezingen in oktober. Als Marc Deteye burgemeester van Galmaarden wordt dan komt de plaats van OCMW-voorzitter vrij en deze zal ingenomen worden door Kurt Penninck (40) uit Tollembeek.