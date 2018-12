Mannelijk én vrouwelijk viergeslacht in dezelfde familie Marc Colpaert

10 december 2018

Bij de familie Decat-Gierts uit Galmaarden was het dubbel feest want door de geboorte van de kleine Emiel, nu anderhalve maand geleden, heeft de familie naast een vrouwelijk viergeslacht ook een mannelijk viergeslacht. In de familie was er al een vrouwelijk viergeslacht met Emilienne Gierts (84), Annita Decat (59), Marijke Van Laethem (30) en Lott De Smet (7 maanden). Maar ze krijgen nu concurrentie van een mannelijk viergeslacht door de geboorte van Emiel Decat die anderhalve maand oud is. Vader Jeroen Decat (30), grootvader Patrick Decat (55) en overgrootvader Roger Decat (85) zijn de andere drie ‘leden’ van het mannelijk viergeslacht. De doopplechtigheid van de kleine Emiel was de gelegenheid om de hele familie samen te krijgen voor de foto. MCT