Man die bok verloor met zwaar ongeval tot gevolg vraagt vrijspraak Slachtoffer is nog altijd herstellende na zware crash in september 2017 Tom Vierendeels

18 maart 2019

18u01 0 Galmaarden De vrouw die in september 2017 zwaargewond raakte toen een metalen bok van een open bestelwagen viel en in haar voorruit terechtkwam draagt nu nog altijd de gevolgen van dat ongeval. De bestuurder van de bestelwagen riskeert een celstraf, 3.200 euro boete en een jaar rijverbod, maar vraagt de vrijspraak.

I.P., toen 36 jaar, reed op 5 september richting Tollembeek toen het dramatische ongeval zich voordeed. Uit de andere richting kwam C.V. met een bestelwagen met open laadbak gereden. In die laadbak stonden twee metalen bokken, die gebruikt worden om ramen te vervoeren. In een S-bocht van de Tollembeekstraat viel een bok uit de laadbak en kwam terecht op de Opel van I. Het gevaarte van 155 kilogram boorde zich door de voorruit en raakte het slachtoffer aan het hoofd en aangezicht. De wagen kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning, terwijl de bestuurder van de bestelwagen doorreed. De vrouw lag in coma en intussen zou ze aan de betere hand zijn, al gaat het geestelijk nog niet al te best en is ze vermoedelijk levenslang rijongeschikt door onder meer verwondingen aan haar oog.

De advocaat van C.V. vroeg maandag de vrijspraak voor zijn cliënt. Hem worden onopzettelijke slagen en verwondingen, vluchtmisdrijf, het niet goed vastmaken van de lading en rijden aan onaangepaste snelheid ten laste gelegd. Het openbaar ministerie vraagt een celstraf van zes maanden, een boete van 3.200 euro en een jaar rijverbod. “Het gaat om een zeer spijtig en zwaar ongeval, maar toch moet er geen steen geworpen worden naar mijn cliënt”, sprak de advocaat. “Hij heeft eigenlijk niks verkeerd gedaan, wel zij die de bokken in de laadruimte hebben geplaatst. De man is occasioneel chauffeur en staat voornamelijk in voor opmetingen op werven. Hij heeft dus geen enkel verstand van het vastmaken van ladingen en hij vertrouwde op het werk van twee collega’s. Ik meen dat mijn cliënt daar niet verantwoordelijk kan voor zijn. Daarnaast dacht hij zelf slachtoffer te zijn van een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij hoorde de klap, maar zag in zijn spiegels geen ander voertuig – enkel de gebogen laadklep. Hij is even verderop gestopt zonder uit te stappen en reed vervolgens door naar de firma in Geraardsbergen. Zijn schoondochter -zijn zoon is de zaakvoerder red.- is nadien het traject afgereden op zoek naar die bok, en stuitte op het zware ongeval. C. is ter plaatse gekomen en werd onmiddellijk verhoord, maar had zelfs dan nog niet door wat er nu eigenlijk aan de hand was.” Volgens twee onafhankelijke verkeersdeskundigen reed de man 60 kilometer per uur, tien meer dan toegelaten. “Maar dit zijn gissingen”, pleitte de advocaat. “Hijzelf zegt 50 te hebben gereden, en getuigenverklaringen steunen dat.” De procureur liet zich ontvallen dat door verschillende factoren de maximaal toegelaten snelheid zelfs onaangepast kan zijn.

De politierechter heeft de zaak in beraad genomen en zal op 17 april uitspraak doen.