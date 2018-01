Maak een kunstwerkje over het Pauwelfeest 02u29 0

De Pauwelgilde van Galmaarden organiseert voor de kinderen een wedstrijd 'maak het mooiste kunstwerk over het Pauwelfeest' in Galmaarden. Dit jaar wordt al voor de 636 ste keer het Pauwelfeest georganiseerd in het gelijknamig gehucht in Galmaarden. Ondertussen zijn de voorbereidingen volop aan de gang. De Pauwelgilde vraagt nu aan de kinderen tot de leeftijd van 14 jaar om een kunstwerkje te maken over het Pauwelfeest.





"Ze mogen verschillende materialen gebruiken, veel is mogelijk als het maar mooi is en het een link heeft met het Pauwelgebeuren", zegt Free Depelseneer van café Sint-Paulus.





Het is ook in dit café dat de kinderen voor 26 januari het kunstwerkje moeten binnenbrengen. Er zijn mooie prijzen mee te winnen.