Maak een kunstwerkje over het Pauwelfeest Men kan er geldprijzen mee winnen Marc Colpaert

17 januari 2019

De Sint-Paulusgilde van Galmaarden organiseert voor kinderen tot 14 jaar een wedstrijd ‘maak het mooiste kunstwerk over het Pauwelfeest’ in Galmaarden. Dit jaar wordt al voor de 637 ste keer het Pauwelfeest georganiseerd in het gelijknamig gehucht in Galmaarden. Ondertussen zijn de voorbereidingen volop aan de gang. De Sint-Paulusgilde vraagt nu aan de kinderen tot de leeftijd van 14 jaar om een kunstwerkje te maken over het Pauwelfeest. Ze mogen verschillende materialen gebruiken, veel is mogelijk als het maar mooi is en het een link heeft met het Pauwelgebeuren. Hun kunstwerkje mag binnengebracht worden tot zaterdag 26 januari in café Sint-Paulus in Galmaarden. De drie beste werkjes krijgen een geldprijs. MCT