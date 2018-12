Ludo is schepen voor vier dagen

Marc Colpaert

31 december 2018

Op de laatste dag van het jaar 2018 kreeg de gemeente Galmaarden er een nieuwe schepen bij, namelijk Ludo Van Paepegem(CD&V). Dit kwam omdat Armand Biesemans(CD&V) zijn ontslag indiende, want hij gaat met pensioen vanaf 1 januari, dus moest er op de laatste dag van het jaar nog een vervanger worden aangesteld. Daarom werd op maandag 31 december een extra gemeenteraad georganiseerd. “Door het vertrek van Armand moest er een vervanger aangesteld worden voor te zetelen in het oude schepencollege. Op 4 januari mag ik dan opnieuw mijn eed afleggen maar deze keer voor het nieuwe schepencollege”, vertelde Ludo Van Paepegem . Hij mocht tijdens de openbare zitting de eed afleggen in handen van burgemeester Pierre Deneyer(CD&V) als nieuwe schepen. Voor de burgemeester was het zijn laatste gemeenteraad en hij had het daar duidelijk moeilijk mee. “Het is een hoofdstuk dat we afsluiten na meer dan 35 jaar”, besluit de burgemeester. Nadien werd er nog een glaasje gedronken. MCT